Galaxy S23 FE, 25W hızlarında şarj olan 4.500 mAh'lik bir pil ile kullanıcılara hizmet verecek. Cihazın 6.4 inç FHD+ 120 Hz çözünürlük sunan Dynamic AMOLED 2X bir paneli bulunacak. İşlemci koltuğunda ise Exynos 2200 tercih edilmiş. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve bir telefoto sensörle gelecek olan modelin, selfie kamerasıyla ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Galaxy S23 FE modelinde 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kullanılacak. Pil tarafında 25W kablolu, 15W kablosuz şarj imkanı bulunan 4.500 mAh’lik bir batarya kullanıcıların hizmetine sunulacak. Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz One UI 6.0 sürümünü çalıştıracak. Fiyat konusunda ise 600 dolarlık bir etiket üzerinde durulduğu belirtildi.

Geçen yılın başlarında tanıtılan Galaxy S21 FE modelinin özellikleriyle kıyaslandığında, yeni modelde yapılan yenilikler ve geliştirmeler kullanıcıları heyecanlandırıyor. Yeni modelin özellikle işlemci ve kamera teknolojisi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiği görülüyor.

Samsung’un yeni modeli Galaxy S23 FE, teknoloji severlerin ve fiyat-performans oranını önemseyen kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Henüz resmi lansmanı gerçekleşmeyen cihazın, kısa süre içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.