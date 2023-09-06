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Samsung'da Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için kampanya... Samsung, bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü beşinci nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini Türkiye’de satışa sundu. Eylül ayı boyunca devam edecek lansman kampanyası kapsamında, kullanıcılar yeni Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 model katlanabilir telefonları avantajlı teklif ve fırsatlarla satın alabilecekler.

Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon serisi olan Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için Türkiye'de lansman kampanyasını başlattı. Kullanıcılar, tüm yetkili Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak sipariş verebilecek.

Kampanyaya katılan kullanıcılar, Galaxy Z Flip5 veya Galaxy Z Fold5 modellerini kampanya dahilindeki yetkili satış kanallarından satın aldıklarında iki farklı fırsattan birini seçebilecekler. Değişim kampanyası kapsamında, eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4.500 TL, Galaxy Z Fold5 içinse 6500 TL takas indirimi sunuluyor.

Hediye çeki kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar ise, giyilebilir, tablet ya da aksesuar kategorisinden Samsung Galaxy Z Flip5 için 4000 TL, Samsung Galaxy Z Fold5 içinse 6000 TL hediye çeki fırsatından faydalanabilecekler.

Kullanıcılar, katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’e sahip olmak için 30 Eylül’e kadar sürecek değişim veya hediye çeki kampanyalarından faydalanabilecekler. Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için avantajlı kampanya ve tekliflerden yararlanmak isteyenler https://shop.samsung.com/tr/ galaxy-z-flip5/ ve https://shop.samsung.com/tr/ galaxy-z-fold5/ adreslerini ziyaret edebilir.