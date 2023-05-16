Galaxy Z Fold 5, 7.6 inçlik iç ekran boyutu ve 1768 x 2208 piksel çözünürlük ile tanıtılacak. Katlanabilir Dinamik AMOLED 2x ekranı, Gorilla Victus tarafından korunacak. Ayrıca cihazın IPX8 sertifikası ile geleceği belirtildi.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung, yeni modellerinin pillerini LG Energy Solution'dan tedarik edecek. Samsung'un, 2023 yılında piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonların pillerini Samsung SDI ve Çin’in Amperex Technology Limited’den (ATL) temin edeceği belirtiliyor. Her bir pilin maliyetinin 10-15 dolar civarında olacağı ve Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5'in katlanabilir tasarımları nedeniyle iki hücre kullanacakları için toplam pil maliyetinin 30 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Koreli haber sitesi Chosun'un raporuna göre, Samsung, katlanabilir telefonlarını 26 Temmuz'da tanıtacak. Analistler, Samsung'un Google Pixel Fold'un tanıtılması nedeniyle bu tarihi erkene çektiğini öne sürüyor.

Galaxy Z Fold 5'in boyutlarının 158.5 mm x 67.5 mm x 14.5 mm - 16mm olacağı belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki, Galaxy Z Fold 5, önceki modele göre 3 mm daha uzun ve 0.4 mm daha kalın olacak.

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