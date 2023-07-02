Akıllı saatlerin popülaritesinin artmasıyla beraber, teknoloji devlerinden Samsung da Galaxy Watch 6 modelini bu ayın sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kala, akıllı saatin bazı detayları netleşmeye başladı.

Samsung, Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic modellerini piyasaya sürecek. Model numaraları da belli olan akıllı saatlerin boyutları ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte yeni Galaxy Watch modelleri ve model numaraları:

Galaxy Watch 6 (40mm) – SM-R930

Galaxy Watch 6 (44mm) – SM-R940

Galaxy Watch 6 Classic (43mm) – SM-R950

Galaxy Watch 6 Classic (47mm) – SM-R960

Galaxy Watch 6 giriş seviyesinde 40 mm’lik bir boyuta sahip olacak. Daha büyük ekran tercih eden kullanıcılar için ise 44 mm’lik versiyon sunulacak. Diğer yandan, Samsung'un ikonik döner çerçevesini barındıracak olan Classic versiyonlar, 43 ve 47 mm’lik boyutlarda tercih edilebilecek. Bu modeller, klasik bir saat görüntüsü tercih eden kullanıcılar için ideal olacak.

Samsung'un yeni akıllı saatinin LTE versiyonları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmamakta. Ancak tahminlere göre, SIM kartlı versiyonların standart model isimlerine '5' rakamı eklenerek karşımıza çıkması bekleniyor. Yani Galaxy Watch 6'nın 40mm LTE modeli, SM-R9305 model ismi ile sunulacak.

Samsung'un yeni akıllı saatleri, şirketin geçmişteki başarılarını sürdürmek için teknoloji, tasarım ve kullanışlılık alanlarında önemli adımlar atacak gibi görünüyor. Ancak resmi tanıtımın ardından saatin tüm özellikleri ve fiyatlandırması hakkında daha net bilgilere ulaşılabilecek.