Samsung'un Galaxy Watch 6 serisi, önümüzdeki aylarda tüketicilerle buluşacak. Saatlerin Samsung'un Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre yeni seri, önceki modellere kıyasla biraz daha pahalı olacak.

Galaxy Watch 6'nın 40 mm'lik çerçeve çaplı versiyonunun 319 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. 45 mm çerçeve çaplı model ise 349 eurodan başlayacak. Watch 6 Classic 43 mm ve Watch 6 Classic 47 mm modellerinin fiyatları ise sırasıyla 419 euro ve 449 euro olacak. SIM kartlı versiyonlar ise 50 euro daha pahalı olacak.

Galaxy Watch 6 serisinin özellikleri hakkında da bazı bilgiler var. 40 mm'lik Galaxy Watch 6 ve 43 mm'lik Watch 6 Classic modeli, 300 mAh kapasitesinde bir batarya ile donatılacak. Diğer yandan, 45 mm'lik Galaxy Watch 6 ve 47 mm'lik Watch 6 Classic modeli, 425 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Yeni akıllı saatler, Apple Watch'ın popüler Kalp Ritim Bildirimi özelliğine sahip olacak ve Samsung'un Exynos W930 işlemcisinden güç alacak. Galaxy Watch 5 serisine göre önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Son olarak, Galaxy Watch 6 serisinin 1.47 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ekran-kasa oranının önceki seriye kıyasla daha yüksek olacağı ifade ediliyor.