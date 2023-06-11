Galaxy Tab S9 Ultra, Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Cihaz, selefi olan Galaxy Tab S8 Ultra ile benzer boyutlarda olacak ve 14.6 inçlik, 120 Hz tazeleme hızı sunan bir WQXGA+ ekran ile gelecek.

Tablet, 11.200 mAh bir batarya ile güçlendirilecek ve 45W hızında hızlı şarj özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, cihazda modifiye edilmiş bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM bulunacak.

Galaxy Tab S9 Ultra'nın yaklaşık 737 gram ağırlığında olması ve IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olması bekleniyor.

Tabletin özelliklerine daha detaylı bakarsak:

Ekran: 14.6 inç, WQXGA+ çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme

İşlemci: Modifiye edilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM ve Depolama: 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM

Batarya: 11.200 mAh, 45W hızlı şarj

Su ve Toz Direnci: IP68 sertifikası

Bu özellikleri ile Galaxy Tab S9 Ultra, kullanıcılarına yüksek performans ve dayanıklılık sunacak gibi görünüyor. Şimdi gözler, Samsung'un bu yeni tableti resmi olarak ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya süreceğini açıklayacağı tarihte