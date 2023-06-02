Counterpoint'in bileşen araştırma hizmeti tarafından yapılan en son malzeme listesi (BoM) analizi, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın toplam parça maliyetini 469 dolar olarak ortaya koydu. Bu fiyat, cihazın Türkiye satış fiyatı olan 44 bin TL'lik etiket fiyatının oldukça altında. Ancak bu maliyet, sadece cihazın bileşenlerini ve montajını içeriyor ve pazarlama, lojistik, araştırma ve geliştirme gibi maliyetler dikkate alınmıyor.

Hangi Parçalar Maliyetin Büyük Bir Kısmını Oluşturuyor?

Analize göre, Galaxy S23 Ultra'nın maliyetinin önemli bir kısmı, cihazın işlemcisi tarafından oluşturuluyor. Telefon, TSMC tarafından 4nm işlem düğümünde Samsung için özel olarak üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip. İşlemci maliyeti, toplam maliyetin yüzde 34'ünü oluşturuyor. Samsung'un kendi payı ise yüzde 33'te kalıyor. Diğer önemli bir maliyet kalemi olan STMicro, lazer otofokus modülü, ivmeölçer, jiroskop ve barometreyi sağlıyor ve maliyetin yüzde 6'sını alıyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Özellikleri Nelerdir?

Galaxy S23 Ultra, bir akıllı telefonun sahip olabileceği en son teknoloji özelliklere sahip. 200 Megapiksel ana kamera, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip bu cihaz, tüm bu özelliklere rağmen hafif ve şık bir tasarıma sahip. Ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile kullanıcılarına geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Sonuç olarak, Samsung Galaxy S23 Ultra, son teknoloji özellikler ve yüksek performans sunan bir akıllı telefon. Ancak cihazın maliyeti ve satış fiyatı arasındaki büyük fark, akıllı telefon üretimindeki karmaşık maliyet yapısını ve bu cihazların son kullanıcıya ulaşmadan önce geçtiği süreçleri gösteriyor.

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