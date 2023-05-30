Bu ilginç olayın merkezinde, Hindistan'da görev yapan bir gıda müfettişi olan Rajesh Vishwas yer alıyor. Arkadaşlarıyla selfie çekerken Galaxy S23 Ultra'sını yanlışlıkla düşüren Vishwas, telefonunu kaybetmekle kalmayıp, sıra dışı bir maceranın da başlangıcını tetiklemiş oldu. Peki, telefonunun akıbetini öğrenmek ve geri almak için hangi yollara başvurduğunu merak ediyor musunuz?

Samsung'un üst seviye akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, son zamanlarda oldukça ilginç bir olayla gündeme geldi. Hindistan'da görev yapan bir gıda müfettişi olan Rajesh Vishwas, telefonunu arkadaşlarıyla selfie çekerken yanlışlıkla Kherkatta barajının taşma bölümüne düşürdü. Ancak bu olay sıradan bir telefon kaybı hikayesinden çok daha fazlasını barındırıyordu.

Galaxy S23 Ultra, yüksek derinliği nedeniyle Vishwas'ın erişemediği bir bölgede sıkışıp kalmıştı. Müfettiş, telefonunu kurtarmak için sulama departmanı yetkilileriyle iletişime geçti. Yetkililer, Vishwas'a telefona ulaşabilmesi için birkaç metre suyun tahliye edilmesine izin verdi. Ancak bu önlem yetersiz kaldı. Rajesh Vishwas, ilginç bir fikirle hareket etti ve bir su pompası kiralayarak telefonun düştüğü bölümde yaklaşık 2,1 milyon litre su tahliye etti.

Sonunda telefonuna ulaşan Vishwas, sevinçli bir şekilde telefonunu kavuştuğunu düşünse de hayal kırıklığına uğradı. Galaxy S23 Ultra, içine su aldığı için kullanılamaz hale gelmişti. Bu durum, telefonun suya dayanıklı olmasına rağmen bu denli uzun bir süre su altında kalmasının sonucuydu.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın bu ilginç serüveni, telefonun yüksek değeri ve kullanıcının çabalarıyla gerçekleşti. Bu olay, akıllı telefonun kaybolması ve ardından yaşanan gelişmelerle hem şaşırtıcı hem de düşündürücü bir hikayeye dönüştü.

Yenigün Haber Merkezi