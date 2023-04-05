Türkiye, Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Galaxy S Serisi olan Galaxy S23 Serisi’nin en yeni üyeleri Galaxy S23, S23+, S23 Ultra’nın ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde en çok sipariş verilen ülke oldu. Lansman sürecinin ardından kullanıcılardan yoğun ilgi gören premium akıllı cihazlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ülkeleri içinde en çok Türkiye’den sipariş aldı ve bu da, Türkiye’nin Galaxy S23 Serisi ile satış oranlarını yıllık bazda en çok artıran pazar olmasını sağladı.

Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü akıllı telefon serisi: Galaxy S23 Serisi

Samsung, Yeni Galaxy S23 Serisi’nin kamera sistemini, neredeyse tüm ışık koşullarına uygun olarak, en ince detayları dahi yakalayabilecek şekilde geliştirdi. Nightography özellikleri, Galaxy S23 Serisi’nin fotoğrafları ve videoları her ortamda en iyi hale getirebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Nightography özelliği Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerasında da bulunuyor ve mükemmel selfie ve videoları edinmeye imkan tanıyor.

Yeni Galaxy S23 Serisi ile kullanıcılar, Türkiye’de 5G’ye merhaba demeye hazırlanıyor

Samsung, 5G’ye yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilk 5G hizmetini İstanbul Havalimanı’nda Galaxy S23 Serisi cihazlarda kullanıma açacağını duyurdu. Samsung’un açıklamasına göre, ilgili otorite ve düzenleyici kurumların yönlendirmesi doğrultusunda 5 Nisan tarihi itibarıyla, Galaxy S23 Serisi cihazlar için 5G hizmetinin İstanbul Havalimanı’nda kullanıma açılacağını duyurdu. Öte yandan 5G hizmeti, Türkiye’deki regülasyonlara göre henüz sadece İstanbul Havalimanı’nda kullanıma açık bulunuyor. İlgili kurumların çalışmalarını yakından takip eden Samsung’un planlarına göre 2023 sonuna kadar, 5G’nin Galaxy S22 Serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 cihazlarda kullanımına açılması bekleniyor. Sonrasında ise ilgili kamu otoritelerinin izin ve yönlendirmelerine göre destekleyen tüm Samsung Galaxy modellerinde 5G hizmeti sunulacak.

Oyun tutkunları için sınırları zorlayan inovasyonlar

Hem içerik üreticileri hem de oyun tutkunları için sınırları zorlayan inovasyonlar geliştiren Samsung, yeni Galaxy S23 Serisi’nde de bu geleneği sürdürüyor. Galaxy için özel olarak geliştirilen Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy Mobil Platformu, yüzde 20 daha uzun ömürlü ve 5000mAh varan güce sahip piliyle (S23 ultra) görülmemiş bir performans sunuyor. Galaxy S23 Ultra’nın grafik performansı Galaxy S22 ile kıyaslandığında yüzde 40 daha hızlı. Cihazda kullanılan yapay zeka performansıyla ise, fotoğraf, video, düşük gecikmeli oyun tepkileri gibi özelliklerle, pil gücünün dengelenmesi için yüzde 40’ın üzerinde optimizasyon sağlandı.

Yeni Galaxy S23 Serisi Türkiye çıkış fiyatı 24.999 TL'den başlıyor.

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