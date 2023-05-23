Samsung Galaxy F54 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Son dönemde gündemi meşgul eden Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy F54'ün özellikleri ve fiyatı lansman öncesi sızdırıldı. Özellikle orta segment ürün yelpazesini genişletme hedefinde olan Samsung, bu model ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galaxy F54'ün Ekran ve İşlemci Özellikleri Neler?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, yaklaşan Samsung Galaxy F54 modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Telefon, 6.7 inç boyutunda ve 120 Hz tazeleme hızı sunan bir Super AMOLED panelle gelecek. Ekran çözünürlüğü ise 1,080 x 2,400 piksel olacak. Telefonun kalbi olarak da Exynos 1380 işlemcisi görev yapacak. Bu işlemci, 5 nm mimari, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleri ve Mali-G68 MP5 grafik birimi ile güçlü bir performans vaat ediyor.

Galaxy F54'ün Hafıza ve Depolama Özellikleri Nedir?

RAM tarafında 6/8 GB seçenekleri bulunan telefon, depolama konusunda da kullanıcılarına geniş bir alan sunacak. Depolama kapasitesi olarak 256 GB'lık bir seçenek üzerinde duruluyor.

Galaxy F54'ün Kamera ve İşletim Sistemi Özellikleri Nasıl?

Akıllı telefonun kamerası da oldukça dikkat çekici. OIS destekli 108 Megapiksel bir ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası kullanıcıları karşılayacak. Galaxy F54, kutusundan çıktığı anda Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

Galaxy F54'ün Fiyatı Ne Olacak?

F54 modelinin tanıtım tarihi hala belirsizken, fiyat etiketi hakkında bilgi edinildi. Akıllı telefonun fiyatının 362 dolardan başlayacağı belirtiliyor. Bu fiyatla birlikte F54, özellikleri ve fiyatı dikkate alındığında oldukça rekabetçi bir orta segment telefon olma potansiyeli taşıyor.

Yenigün Haber Merkezi