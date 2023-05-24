Samsung, orta segment akıllı telefon pazarına yeni bir oyuncu getirmeye hazırlanıyor. Galaxy F54 modeliyle kullanıcılara yeni özellikler ve uygun fiyat seçenekleri sunmayı hedefleyen Samsung, tasarımı ve özellikleriyle merak uyandırıyor. Yakın zamanda sızdırılan tasarımıyla dikkat çeken Galaxy F54, dikey üçlü kamera kurulumu ve dairesel kenarlarıyla şık bir görünüm sunacak.

Galaxy F54'ün Tasarımı Sızdırıldı

Galaxy F54 modelinin tasarımı sonunda gün yüzüne çıktı. Telefon, Galaxy S23'e benzeyen bir dış görünüşe sahip olacak. Dikey üçlü kamera kurulumu ve dairesel kenarlarıyla dikkat çekecek.

Özellikler ve Fiyat Açıklandı

Galaxy F54'ün özellikleri ve fiyatı da önceden açıklandı. Telefon, 6.7 inç boyutunda ve 120 Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekran çözünürlüğü 1,080 x 2,400 piksel olarak belirlendi.

Güçlü Performans ve Geniş Depolama Seçenekleri

Exynos 1380 işlemcisi ve 5 nm mimari ile donatılan Galaxy F54, hızlı ve verimli bir performans sunacak. RAM tarafında 6 GB veya 8 GB seçenekleri bulunacak, depolama ise 256 GB olarak belirlendi.

Gelişmiş Kamera Özellikleri

Galaxy F54, OIS destekli 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuyla fotoğraf tutkunlarının beklentilerini karşılayacak. Ön tarafta ise 32 Megapiksel bir selfie kamerası bulunacak.

Güçlü Pil ve İşletim Sistemi

6,000 mAh kapasiteli pil ve 25W hızında şarj desteğiyle Galaxy F54, uzun süreli kullanım sağlayacak. Ayrıca cihaz, Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkar çıkmaz kullanıcılara en güncel deneyimi sunacak.

Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

Galaxy F54'ün resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmamış olsa da, fiyatının 362 doların üzerinde olması bekleniyor. Modelin orta segment akıllı telefon kullanıcılarına yeni özellikler ve uygun fiyat seçenekleri sunması hedefleniyor.

Galaxy F54 ile ilgili detaylar ve resmi tanıtımın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Akıllı telefon severler, bu yeni modelin çıkışını heyecanla bekliyor.

Yenigün Haber Merkezi