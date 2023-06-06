Telefon, 6.7 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED bir ekrana sahip. 120 Hz tazeleme hızı ve Gorilla Glass 5 korumasıyla dikkat çeken bu ekran, oldukça etkileyici bir görüntü sunuyor. Cihaz, kutudan Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor ve Android 14 desteğine sahip.

Kamera tarafında ise Samsung F54 5G, beklentileri karşılayacak özelliklere sahip. Ön tarafta 32 Megapiksel bir kamera bulunurken, arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 108 Megapiksel ana kamera sensörü, 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor. Bu sayede kaliteli ve stabil fotoğraflar çekebilirsiniz.

Galaxy F54, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 1380 işlemcisinden alıyor. 6000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteğiyle donatılan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Wi-Fi 6 teknolojisi ve 5G desteğiyle de hızlı internet bağlantısı deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Samsung Galaxy F54 5G, Hindistan'da 29.999 Hindistan rupisine satılıyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmasa da, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başarıyor.