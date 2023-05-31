Samsun'un Bafra ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında Z.Ö, aralarında husumet bulunan V.B'ye tabancayla (29) ateş etti.
Ağır yaralanan V.B. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.B, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.
Polis, kaza yerinden kaçan Z.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. (AA)