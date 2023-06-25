Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Samsun ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Samsun Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
| Yüzdelik Dilim
2021
|Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|470,48
|1
|0,89
|Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|460,95
|1,77
|1,71
|Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|445,99
|3,27
|–
|Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|433,88
|4,74
|3,18
|Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,92
|5,53
|5,24
|Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|426,80
|5,69
|4,75
|Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|424,62
|6
|4,56
|Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|413,05
|7,75
|7,3
|Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|411,00
|8,07
|8,17
|Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|409,34
|8,35
|7,83
|Samsun / Terme / Kozluk OMV Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|403,74
|9,29
|7,47
|Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|397,50
|10,37
|–
|Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|396,71
|10,51
|7,73
|Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Arapça
|389,86
|11,75
|10,02
|Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|384,53
|12,78
|17,39
|Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|382,61
|13,16
|11,47
|Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|372,19
|15,3
|–
|Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|366,11
|16,63
|12,41
|Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|363,48
|17,22
|–
|Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|362,84
|17,37
|14,78
|Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|349,94
|20,47
|–
|Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|342,09
|22,53
|–
|Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|337,62
|23,76
|21,12
|Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|336,44
|24,09
|22,74
|Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|307,53
|33,43
|26,15
|Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|306,72
|33,73
|28,51
|Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|305,04
|34,35
|33,3
|Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|300,98
|35,88
|34,5
|Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,03
|39,01
|–
|Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,97
|39,86
|47
|Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|277,91
|45,63
|–
|Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,05
|50,93
|56
|Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,94
|53,05
|–
|Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|237,47
|68,05
|75,98
|Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,56
|72,68
|78,52
|Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,62
|76,74
|75,33
|Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,29
|76,97
|95,97
|Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|221,52
|78,89
|–
|Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|218,90
|80,71
|–
|Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|210,44
|86,38
|97,48
|Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|203,46
|90,51
|–
|Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|174,01
|99,23
|99,22
|Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|173,22
|99,3
|94,7
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ