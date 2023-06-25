Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Samsun ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Samsun Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 470,48 1 0,89 Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 460,95 1,77 1,71 Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 445,99 3,27 – Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 433,88 4,74 3,18 Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,92 5,53 5,24

Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 426,80 5,69 4,75 Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 424,62 6 4,56 Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 413,05 7,75 7,3 Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 411,00 8,07 8,17 Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 409,34 8,35 7,83 Samsun / Terme / Kozluk OMV Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 403,74 9,29 7,47 Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 397,50 10,37 – Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 396,71 10,51 7,73 Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Arapça 389,86 11,75 10,02 Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 384,53 12,78 17,39 Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 382,61 13,16 11,47 Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 372,19 15,3 – Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 366,11 16,63 12,41 Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 363,48 17,22 – Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 362,84 17,37 14,78 Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 349,94 20,47 – Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 342,09 22,53 – Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 337,62 23,76 21,12 Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 336,44 24,09 22,74 Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 307,53 33,43 26,15 Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 306,72 33,73 28,51 Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 305,04 34,35 33,3 Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 300,98 35,88 34,5 Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,03 39,01 – Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,97 39,86 47 Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 277,91 45,63 – Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,05 50,93 56 Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 262,94 53,05 – Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 237,47 68,05 75,98 Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,56 72,68 78,52 Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,62 76,74 75,33 Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,29 76,97 95,97 Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 221,52 78,89 – Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 218,90 80,71 – Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 210,44 86,38 97,48 Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 203,46 90,51 – Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 174,01 99,23 99,22 Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 173,22 99,3 94,7

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.