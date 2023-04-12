UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Çeyrek finalde sonucu en çok merak edilen eşleşmede Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. City, Bayern Münih'i rahat bir oyunla mağlup etti.

Manchester City, 27. dakikada Rodri'nin olağanüstü golüyle maçta 1-0 öne geçti. İngiliz devi ilk yarıyı tek farklı üstünlükle kapattı. İkinci yarıda baskısını iyice artıran City, 70'te Bernardo Silva'nın golüyle 2-0'ı buldu. Bernardo'ya asist yapan Erling Haaland 76'da sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, 70'te Bernardo Silva'ya asist yaptı. Norveçli golcü 77'de bu kez sahneye çıktı. 39 maçta 45 gol atan Haaland, bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

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İNTER, BENFİCA'NIN SERİSİNİ BİTİRDİ

Gecenin bir başka maçında ise, Inter deplasmanda Benfica'yı 2-0'la geçti

Diğer maçta Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Barella ve Lukaku'nun attığı gollerle deplasmanda 2-0 kazanarak rövanşa avantajlı giden taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nin yenilmez takımı Benfica'nın serisi bitti. Inter, Hakan'ın yokluğunda yarı final kapısını araladı.