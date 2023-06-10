Şampiyonlar ligi topları hep ilgi çekmiştir. 2023 finali için UEFA Şampiyonlar Ligi topu İstanbul temalı olarak üretildi. Şampiyonlar Ligi Topu 2023 Final İstanbul UEFA Şampiyonlar Ligi Final Topu. Şampiyonlar Ligi topu İstanbul Uefa Şampiyonlar Ligi topu resmi ve özellikleri. 2023 Adidas Şampiyonlar Ligi Topu, 2023 Şampiyonlar Ligi Topu İstanbul

Şampiyonlar Ligi Topu 2023 Final İstanbul top

Bu akşam devler liginde final maçı bizleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'daki final maçı için şampiyonlar ligi final topu özel olarak tasarlandı. 2023 Şampiyonlar Ligi topu ve özelliklerine yakından bakmak istedik.

Şampiyonlar Ligi Topu 2023 Final maçı

Şampiyonlar Ligi topu 2023 final maçına özel tasarlandı. 2023 Şampiyonlar Ligi Topu çok merak ediliyor. Topun özellikleri şöyle:

%100 TPU kaplama

Dikişsiz TSBE yapısı

FIFA Kalite Sertifikalı

Baskılı UEFA Şampiyonlar Ligi logosu

Ürün rengi: Beyaz / Royal Blue / Solar Orange / Metalik Gümüş

UEFA Şampiyonlar Ligi Topu İstanbul

2023 Şampiyonlar Ligi Final topu, geleneksel Türk sanatından ilham alan ve üst kısmın çoğunu kaplayan bir desenle ağırlıklı olarak mavidir. Altın, İstanbul'un zengin tarihini, gümüş ise Şampiyonlar Ligi kupasını çağrıştırıyor. Kenarlarında turuncu bir dokunuş bulunan beyaz yıldızlar ikoniktir ve logolar topun rengini yansıtır.

Futbol topu Adidas Şampiyonlar Ligi topu

UEFA Champions League topu Adidas fiyatları da çok merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi futbol topu fiyatları ne kadar? Adidas UEFA Champions League topu kaç tl? Şampiyonlar Ligi topu 2023 İstanbul kaç lira? Şampiyonlar Ligi topu adidas fiyatları ve satış yerleri de çok merak ediliyor.

Adidas Şampiyonlar Ligi topu 2023 ne kadar?

İnternette Adidas web sitesinde üç farklı model bulabilirsiniz.

UCL LEAGUE İSTANBUL TOP top 879 TL fiyatla satılıyor.

UCL Competition İstanbul Top fiyatı ise 1629 TL

UCL Pro İstanbul Top ise 3499 TL.

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Kaynak: HABER MERKEZİ