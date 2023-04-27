10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finaline ev sahipliği yapacak olan İstanbul'a Şampiyonlar Ligi Kupası geldi.

İstanbul, Cumhuriyetimiz’in 100. yılında Avrupa’nın en önemli futbol şölenine ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi partnerleri olan Pepsi ve Ruffles’ın ev sahipliğinde, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali öncesinde, tüm kulüplerin hayalini süsleyen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası 27 Nisan Perşembe günü basın mensupları ile Kanyon’da buluştu. 7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya’nın buluştuğu İstanbul’da 68. kez havaya kaldırılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı kupası olan bu kupa, 2006’dan bu yana kullanılıyor.

10 Haziran Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki görkemli final öncesi heyecan, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nın 27 Nisan Perşembe saat 14:30’dan 28 Nisan Cuma 21:00’e kadar Kanyon AVM’nin önünde kurulacak özel bir alanda sporseverlerin ziyaretine açılmasıyla zirve yapacak.

PepsiCo Türkiye Aslı Önder: “Pepsi olarak Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz. Futbolseverlere bugünden itibaren yarın saat 21:00’e kadar İstanbul’da, Kanyon AVM önünde sergilenecek olan Şampiyonlar Ligi kupasını yakında görme şansı sunabildiğimiz için çok mutluyuz.

Pepsi markamızla 2016 yılından beri UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne dünyanın en heyecan verici sanatçılarından mutlaka izlenmesi gereken performanslarla imzamızı atıyoruz. Bu sene, yeni ismiyle Kick-Off Show by Pepsi’de Grammy ödüllü afro-beat yıldızı Burna Boy ve yakında açıklanacak bir sanatçı daha yılın en büyük spor etkinliğinden hemen önce milyonlarca hayran tarafından izlenecek” dedi.

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı: “UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Resmi Sponsorları olan Pepsi ve Ruffles markalarımız adına ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını İstanbul’da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Ruffles olarak, Türkiye’de uzun yıllardır futbolu destekliyoruz ve 10 Haziran’da kazanan takımın kaptanının kaldıracağı bu gümüş kupayı burada görmek bizim için gerçek bir onur. Ruffles’ın futbola desteği kapsamında ülkemizde futbolda çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak için ‘Kızlar Sahada’ adlı sosyal girişimle iş birliği yaparak Türkiye’de kadın futbolunun gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunuyoruz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ