ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.

Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro