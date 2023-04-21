UEFA, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali ile birlikte Avrupa Ligi finali ve Konferans Ligi finalinin bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte satışa çıkan biletleri fiyatları...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli olurken, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasının biletleri de satışa sunuldu.

Konferans Ligi'nde final mücadelesi bu sezon 7 Haziran 2023 günü Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

19 bin 370 kişi kapasiteli Sinobo Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı. Finale kalan takımlara beşer bin bilet verilecek.

Kalan biletler ise UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden satılacak. Bir kişi en fazla dört adet bilet satın alanabilecek.

İşte bilet fiyatları:

Kategori 4: 25 Euro

Kategori 3: 45 Euro

Kategori 2: 85 Euro

Kategori 1: 125 Euro

YENİGÜN HABER MERKEZİ