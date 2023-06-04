Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 36 haftada 82 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23 Süper Lig şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Sezonu 2. sırada kapatmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Sezon iki takım için kapanıyor

Derbiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Hatayspor'la, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu. İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyetler alacak.

Galatasaray tam kadro, Fenerbahçe'de 3 eksik

Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında eksiği bulunmuyor. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiye sahalara dönecek. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

Fenerebahçe'de ise sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.