Şampiyon Kulüplerin Divan Başkanları Buluştu: Futbolun Geleceği Masaya Yatırıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinin Divan Kurulu Başkanları, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

Zeyyat Kafkas: "Divanlar Bilgi ve Hafızanın Muhafızları"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, divanların kulüpleri sahiplenme güdüsünün en üst düzeyde bulunduğu kurul olduğunu belirtti. Kafkas, "Kulüp spor yöneticiliğinde en önemli unsurlardan biri de bilgi ve hafızadır. Bunlar da divanlarda mevcuttur." dedi.

Ali Sürmen: "Futbolu Sadece Şampiyonluk Üzerinden Değerlendirmemeliyiz"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan kurullarının Türk futbolunun gelişmesine katkı sağladığını belirtti ve ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

Tevfik Yamantürk: "Divan Kurulları Bir Aile Gibidir"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divanların kulüplerin aklıselim kesimini temsil ettiğini belirterek, "Divan kurulları bir aile gibidir. Ailenin futbol pastasını büyütmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Abdi Aykutalp Derkan: "Divanlar Kulüplerin Senatosudur"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan, divanların kulüplerin senatosu olduğunu ifade etti ve kurumsal hafızanın gelişmesi için birlikteliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Galip Sakder: "Sporun Gücü Birlik ve Beraberlikten Geçer"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Ülkemizin içinde bulunduğu ortamın iyileştirilmesi için daha iyi neler yapılabileceği konusuna kafa yormamız lazım." dedi ve fanatik grupların yarattığı rahatsız davranışların futbolun gelişmesine engel olduğunu belirtti.

Kağan Şahin: "Ülke Futbolu Olarak Birlik ve Beraberliğe İhtiyaç Var"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı ve "Sadece sporda değil, ülke olarak genelde birlik olmaya ve paylaşmaya ihtiyaç var." dedi.

Toplantı, ev sahibi Ali Sürmen'in diğer divan başkanlarına ve temsilcilere teşekkür etmesiyle sona erdi.

Yenigün Haber Merkezi