Samimiyet içten olmak ve içtenlik demektir. Samimi olmak, kendin olmak demektir. Kendinizle ilgili anlatmak istemediğiniz şeyler vardır. Bazen kendinize bile itiraf edemedikleriniz vardır. Bunlar ürkütücü olabilir. İnsan, bu şeyleri saklamak isteyebilir ve o şeyleri açıklamaya korkuyor olabilir. İşte bu korku, samimiyetin düşmanıdır.

Samimi olmakta en büyük unsur, kendin olmaktır. İç sesinizi ve sezginin sesini dinlemeye başladığınızda samimiyetin kapıları açılır. Sezgi, zekadan gelen bir niteliktir. Dışarıdan empoze edilen gibi değil, içten gelen gibi olduğunuzda samimiyet güneşi doğar.

Tekamül ve değişim teknikleri sayesinde içinizdeki samimiyeti tekrar keşfedeceksiniz. Olgunlaşarak daha paylaşımcı olacaksınız. Kendinizi herkese açarak, korkulardan kurtulacaksınız. Gizli saklı bir şey olmayınca özgürleştiğinizi hissedeceksiniz.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Samimi Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde kendinize güvenecek ve kendiniz olacaksınız. Mutlu olma arayışları sona erecek çünkü siz, özünüzde olacaksınız. Kendinize karşı dürüst olarak, hem kendinizi hem de başkalarını olduğu gibi kabullenereksiniz. Böylece teslimiyetin tadına varacaksınız.

"Samimi Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada nasıl daha samimi olunabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tekamül yolunda ilerledikçe cesaretle dolacaksınız. Özünüz olmaya başlayacaksınız. Öze göre hareket etme zamanı gelmiştir. Samimiyet, içtenlik demektir ve içinizden geldiği gibi davranmaktır. İçinize baktığınızda kendinizi göreceksiniz ve kendinizden kaçmayacaksınız. Dışarıdan size empoze edilen şeyleri terk ettiğinizde maskelerinizden de kurtulacaksınız. Maskeler erimeye başlayacak ve kendiniz olacaksınız.

Samimi olmak için dürüst olmak gerekir. Gerçek samimiyet, kendi öz samimiyetinizden geçer. Önce kendinizle samimi olun, kendinize yalan söylemeyin, kendinizi kandırmayın ve gerçekçi olun. Samimiyetle kendinize söylediğiniz yalanları itiraf edin.

Samimiyet hem kendinize hem de başkalarına olan sevginin genişlemesini de sağlar. Sevginiz genişledikçe daha özgür ve daha mutlu olacaksınız. Tatmin olacaksınız ve doyuma ulaşacaksınız.

Sevgi saf özden gelir, samimiyet de saf özüne göre davranmaktır. Samimiyet, özünüzde bulunmaktır. Çünkü özünüzde sevgi vardır. Kendinizi ve başkalarını sevdiğinizde yakınlığın ve gerçek samimiyetin tadına varacaksınız. Bu da "değişim" sayesinde mümkündür.

Mutlu değişimler...