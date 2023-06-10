Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Ada Masalı dizisindeki partneri Alp Navruz ile aşk yaşadığı iddialarıyla anılan Turan, daha sonra ise Murat Boz ile yakınlaştığı konuşulmuştu. Ancak son olarak, Ayça Ayşin Turan'ın eski oyuncu Mehmet Aslan'la birlikte pazar akşamı oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını birlikte izlerken locada samimi olduğu iddia edildi.

Mehmet Aslan Aşk İddialarını Kesin Bir Şekilde Yalanladı!

İki isim, locada yakınlaşmanın yanı sıra gol sevincini kutlamak için birbirlerine sarıldılar. Mehmet Aslan'ın Ayça Ayşin Turan'a sarılıp öptüğü anlar, maça giden taraftarlar tarafından kaydedilirken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Ayça Ayşin Turan, aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini korurken, Mehmet Aslan ise Ankara Masası'na yaptığı açıklamada, "Maçta gol olduğunda herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Bu anlardan farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" şeklinde ifadelerde bulundu.