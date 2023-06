"Sex and the City"nin büyük favorisi Samantha Jones, yeni seri "And Just Like That"in ilk sezonunda hiç görünmüyor. Ancak hayranlar üzülmesin; Samantha, ikinci sezonun bir parçası olacak. Yine de, bu durumun sürpriz olarak kalması gerektiğini, dizinin yazarı Michael Patrick King belirtiyor.

Dört gözle bekliyorlar

Dizi, Carrie, Charlotte ve Miranda'nın elli yaşlarının hayatını takip ediyor. Birçok hayran, ikinci sezonun final bölümünü, ancak Ağustos sonunda HBO Max'te yayınlanacak olmasına rağmen dört gözle bekliyor. Birkaç hafta önce, aktris Kim Cattrall'ın "And Just Like That" için kısa bir sahne çektiği sızdı.

Konu hakkında bir şey söylemek istemiyor

Cattrall'ın, meslektaşları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis ile büyük bir anlaşmazlık yaşadığı iddia ediliyor. Bu durum da Cattrall'ın "And Just Like That"ın ilk sezonunda yer almamasının nedeni olarak görülüyor. Ancak ne aktrisler ne de dizi yazarı King konu hakkında bir şey söylemek istemiyor.

King, Samantha'nın geri dönüş haberinin Amerikan medyası aracılığıyla sızdığında oldukça hayal kırıklığına uğramış. "Evet, bu gerçekten bir sürpriz olmalıydı," diye belirtiyor. "Eğer hayranlar onu birdenbire görürlerse ve 'ne oluyor?' derlerse daha eğlenceli olurdu."

King'e göre, ilk başta Cattrall, Samantha olarak geri dönmek istemiyordu, ancak neden bu sefer geri döndüğü konusunda bir açıklama yapmıyor. İlk sezonda Samantha, sadece Carrie ile bir SMS alışverişi şeklinde "görünmekteydi".

Hiç gitmemişti

King, "O hiç gitmemişti," diyor. "Kim geri dönmek istemedi, bu yüzden Samantha'yı SMS'ler şeklinde hayatta tuttuk. Ancak karakterini yeniden canlı olarak ekrana getirme şansım olursa, elbette bunu değerlendireceğim."

Söylentilere göre Cattrall, sahnesini diğer aktörler olmadan, tek başına çekti. İlgili sahnede Carrie ile telefon görüşmesi yapacak. King, bu durumu doğrulamıyor. "Hayır, onu nasıl geri getireceğimizi henüz açıklamayacağım."

Samantha'nın dönüşüyle birlikte "And Just Like That"ın ikinci sezonuna da, "Sex and the City"nin en çok bilinen unsuru olan seks sahneleri geri dönüyor.

King, "Bu, komedi unsurunu da biraz artırdı," diyor. "Tabii ki yeni seks deneyimlerini de gösteriyoruz, kadınların daha önce yaşamadığı şeyler."

Bu durum, birkaç komik ve rahatsız edici sahne oluşturmuş. "Dizinin biraz daha yaşam ve ışık getirmek istedik. İlk sezon kış havasını taşırken, bu sezonu bahar olarak görebilirsiniz. Baharda ne olur? Şeyler büyür. Özellikle yatakta"