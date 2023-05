1966 doğumlu olan Salma Hayek, 2023 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Mart 2007'de milyarder Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandı. Eylül 2007'de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. Çift, 14 Şubat 2009 tarihinde evlendi.

1995 yılında aktör Antonio Banderas ile başrolünü paylaştığı 'Desperado' filmiyle şöhreti yakalayan Selma Hayek, kadınların moda endüstrisi dışında erkeklerle mücadele edemediğini söyledi. Sinema sektöründe erkeklerin daha çok para kazandığını belirten ünlü aktris, 68. Cannes Film Festivali'nde yaptığı konuşma ile gündeme damga vurdu. İşte, Salma Hayek biyografisi...

'Masalların Masalı' adlı filmle 68. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Selma Hayek, kadınların hem para kazanabilecekleri, hem de sömürülmeyecekleri filmler yapabileceklerini göstermeleri gerektiğini söyledi. Erkek egemen bir endüstride kadınların beğenilerinin sınırlandığını ama bu gidişatın artık sona ermesi gerektiğini belirten ünlü oyuncu, "Bizleri sadece romantik komedi sever sanmanın bir mantığı yok. Sinemada akıllı öyküler izlemek istiyoruz, bizi gerçekten hisseden hikayeler istiyoruz. Kadın yönetmen sayısı da az, kadının samimi temsili de eksik" dedi.

SALMA HAYEK'İN HAYATI

2 Eylül 1966 tarihinde Meksika'nın Veracruz kentindeki Coatzacoalcos merkezinde dünyaya geldi. Babası Sami Hayek Lübnanlı iş insanı, annesi Diana Jimenez ise opera sanatçısıdır. Genç yaşta oyuncu olmaya karar veren Salma Hayek, lise eğitimini tamamladıktan sonra 80'li yılların sonunda 'Teresa' adlı bir operada rol aldı. Universidad Iberoamericana'da uluslararası ilişkiler öğrenimi görmeye başlayan Salma Hayek, 1991 yılında Meksika'dan ayrılıp ABD'nin Los Angeles kentine yerleşti. Hollywood'da Stella Adler'dan oyunculuk dersleri aldı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi. 1995 yılında Antonio Banderas'ın başrolde olduğu 'Desperado' filminde sergilediği performansla büyük başarı yakaladı. Desperado'nun ardından bir vampiri canlandırdığı 'From the Dusk Till Dawn' filminde yer aldı. 1999 yılında, Kevin Smith'in 'Dogma' filminde ve Will Smith'in başrolde olduğu 'Wild Wild West' filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

SALMA HAYEK'İN KARİYERİ

2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan 'Ventanarosa'yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film 'El Coronel No Tiene Quien Le Escriba' oldu. Yönettiği 'The Maldonado Miracle' yapımıyla Emmy kazandı. Bu dönemde ABD'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasının reklam yüzü oldu. 2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı 'Frida' filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterildi. Salma Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado'da Quedate Aquil'i, Frida'da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja'yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi. 2005 Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.

BURCU NE?

Salma Hayek 1.57 metre boyunda, 52 kilo ve başak burcudur.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @salmahayek, Twitter'da @salmahayek kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ARAP ASILLI MI?

