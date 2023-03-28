Erdim, öncelikle programda bulunmasına vesile olan Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında aile hayatından, eşler arasında uyum ve iş birliğinden, çocuk yetiştirmede anne ile babanın aynı şekilde çocuklara faydalı olmasından söz etti.

“BİRBİRİMİZE İKİ DÜŞMAN GİBİ YAKLAŞMAK YERİNE UYUMLU BİR İLETİŞİMİ NASIL SEÇERİZ?”

Erdim konuşmasında şunları söyledi: “Aile hayatı ne tek hanımefendi ile ne tek beyefendiyle değil ikisinin birlikteliğiyle bir uyum, bir huzur, bir sükun yuvası haline gelir. Biz birbirimize sanki iki düşman gibi çatışmacı bir psikolojiyle yaklaşmak yerine uyumlu bir iletişimi seçmeliyiz. Çocukluk dönemi insanın ömür boyu taşıyacağı kişilik özelliklerinin, karakter özelliklerinin kodlandığı zaman dilimidir. 0 – 7 yaş çocukların ‘çünkü’ dönemidir. Anne baba çocuğun ilk öğretmeni, aile ilk okuludur. Niye yaptın dediğinde çünkü annem yapıyor, çünkü babam yapıyor diyor. Gördüğünü modelliyor. Eğitimin temeli burada. Çocuğun gördüğünü yaptığı zaman dilimleri çocuğun aynı zamanda gönlüne tesir eden şeyleri yaptığı zaman dilimleridir. O yüzden 0 – 7 yaş arası çocuğu olan anne babalara ‘söyleme yaşa’ diyoruz.

“ÇOCUĞUN ANNE BABA İLE VAR OLAN BAĞI NE KADAR İYİYSE HAYATLA BAĞI DA O KADAR İYİDİR”

Çocuk sevilirse sevmeyi öğrenir, tenkit edilirse tenkit etmeyi öğrenir, anne baba tartışırsa o dili benimser. Onlardan ne yakalıyorsa onu alır. Çocuğun anne baba ile var olan bağı ne kadar iyiyse hayatla bağı da o kadar iyidir, anne baba ile bağı ile bağı ne kadar zayıfsa hayatla bağı da o kadar zayıftır.”