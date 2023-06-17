Marmara kirlendi, geçen yıl yaşanan müsilaj olayı da sıcak havalarda denize girerek serinlemek isteyenleri kara kara düşündürüyor. Bir zamanlar adına şarkılar bestelenen Salacak sahili ve Salacak Plajı eski günler gibi olmasa da yine İstanbullulara biraz olsun nefes aldırabilen ender noktalardan bir yer..Üsküdar’da bulunan Salacak Sahili, İstanbul’a ziyarete gelen misafirlerin mutlaka uğradıkları, şehir sakinlerinin ise sürekli ziyaret ettikleri, manzarası ile İstanbul’un simgesi olan bir sahil olma özelliğini hala koruyor. İstanbul da gün batımının en güzel yaşandığı, aşıkların el ele dolaştığı sahilde muhteşem bir İstanbul silueti ortaya çıkıyor. Kız Kulesi‘nin ardında, tarihi yarımadada güneşin batışının en güzel izlendiği yerdir Salacak sahili..

Elinizde ince belli bardakta yeni demlenmiş bir çay ve karşınızda tabloları bile kıskandıran o güzel görüntüsüyle huzur bulacağınız Kız Kulesi, dalgalarıyla huzur veren Marmara denizi. İşte şairane dedikleri öyle bir yer. İstanbul’un eşsiz silueti gerçekten de tam anlamıyla buram buram tarih kokan bu kent gerçekten Salacak’tan muhteşem izlenebiliyor. Salacak ta oturup,denizin öbür yakasında Topkapı Sarayı, yanında Ayasofya. Ve Avrupa yakasının tüm tarihi dokusu bu noktandan izlenebiliyor.