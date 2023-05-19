Beslenme ile diş çürüğü arasında ciddi bir ilişki mevcut. Besinlerin kimyasal ve fiziksel yapısı, hazırlanışı, yeme şekli ve sırasının diş çürüklerine yol açabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Ayça Tarakçı, sert, yapışkan ve kolay erimeyen yoğun karbonhidratların çürük oluşturma potansiyellerinin daha fazla olduğunu, sert, lifli ve kokulu yiyecekler ise çürüğe karşı koruyucu rol oynadığını söyledi.

Diş çürüğünün, alınan sıvının izlediği yolu takip ederek de yayılım göstereceğinin altını çizen Diş Hekimi Tarakçı, dişlerin az sıklıkta asit ataklarına maruz kalması diş çürüğü oluşumunu azaltacağını kaydetti.

MEYVELER POSASI İLE TÜKETİLMELİ

Dişlerin fırçalanamadığı durumlarda ise su içilmesi veya ağız gargarası yapılmasının önemine dikkat çeken Diş Hekimi Tarakçı, “Şekerli besinlerin tüketimi, peynir gibi şekerin oluşturduğu asidi tamponlayıcı gıdalar ile yapılmalı. Örneğin kurabiyeyi asitli bir içecekle tüketmek yerine çay ile tüketmek daha uygun olur. Hızlı beslenmenin yerini yavaş beslenme almalıdır. Taze meyvelerin suyunu sıkarak tüketmek yerine meyvenin kendisi posası ile tüketilmelidir” diye konuştu.

SAKIZ ÇÜRÜĞÜ ENGELLİYOR

Ana öğünlerde yağ içeriğinin zenginliği nedeni ile diş yüzeyleri daha kaygan olacak ve tükürük miktarı daha fazla olacağından şekerli yiyeceklerin tek başına bir öğün olarak tüketilmesi yerine ana öğün sonlarında tüketilmesinin daha az zararlı olduğunu ifade eden Tarakçı, sakız çiğnemenin tükürük akış hızını artırdığından yıkama özelliği ile çürükten korunmayı da sağlayacağını söyledi. ​​​​​​ (İGFA)