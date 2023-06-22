2022-2023 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzenlenen mezuniyet töreninde, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni dereceyle bitiren öğrenciler Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri’nin sahibi oldu.

Merhum Sakıp Sabancı tarafından 1994 yılında gençlerin eğitim alanındaki başarılarını teşvik etmek amacıyla başlatılan ve her yıl Sabancı Vakfı sorumluluğunda aralıksız devam eden “Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri” bu yıl da sahiplerine kavuştu. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi mezunlarından ilk 3’e giren öğrenciler, toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasının sahibi oldu.

Öğrencilere ödülleri ve sertifikaları, Melisa Tapan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Işık’ın katılımıyla gerçekleşen törende verildi. Okul birincisi Umut Erdoğan’a 25, ikinci Berra Nur Şahin’e 15 ve üçüncü Azra Didem Narinoğlu’na 10 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası takdim edildi.

Törende konuşma yapan Melisa Tapan, “İş hayatı ve dünyamız, teknoloji ile birlikte eşi benzeri olmayan, hızlı bir dönüşümden geçiyor. Dijitalleşmenin de etkisiyle yaratıcılık yeniden şekilleniyor ve yaratıcı endüstriye çok daha kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Gelişmeleri takip etmek ve güncel olanı yakalayabilmek için sizlerin; analitik düşünme, problem çözme, yaratıcı fikir üretme gibi beceriler geliştirmeniz daha da önemli hale geliyor. Önünüzde uzun bir yolculuk var. Her şeyden önce bu yolculukta başarılar kadar başarısızlıklar yaşamanız da mümkün. Benim bu yolculukta öğrendiğim en önemli şey 'risk alabilmek' ve 'değişmek' oldu. Başarılı olmak için risk almaktan kaçınmamalısınız. Eğer doğru sonuçlara ulaşmak istiyorsanız hatalarınızdan ders alarak, yeni şeyler öğrenmeli, kendinizi geliştirmelisiniz. Değişen dünyaya ve iş yapış şekillerine ayak uydurmak için yeniliklere açık olmalı ve günceli takip etmelisiniz. Tüm mezun arkadaşlarımı ve ailelerini tebrik ediyor; bundan sonraki süreçte başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Türkiye’nin köklü ve önde gelen liselerinden olan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden bu öğretim yılında 147 öğrenci mezun oldu. Her sene olduğu gibi bu yıl da mezunlar arasından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince “Sakıp Sabancı Başarı Bursu” verilecek. Ayrıca YKS’de herhangi bir puan türünde sıralamada ilk 20 bin öğrenci arasına girerek Sabancı Üniversitesi'ne yüzde 50 burslu olarak yerleşen öğrencilerden en yüksek yerleşme sıralama başarısı elde eden 3 öğrenciye de Sabancı Üniversitesi öğrenim ücreti muafiyeti sunulacak.