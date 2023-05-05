14 Mayıs akşamı herkesin “şok”a girme ihtimali çok yüksek…

Anket firmalarının yanılgısı büyük olursa da şaşırmayın…

Hele hele Ağrı, Van mitinglerini gördükten sonra…

2002 seçim sonuçları yaşanırsa, şaşırmayacağım, siz de şaşırmayın…

Yeter ki, sandıklara ve attığımız oylara sahip çıkalım, çıkılsın…

Boş vermeye gelmez…

Koltuğu bırakmak ya da kaybetmek kolay değildir…

Kim olursa olsun, kolay kolay vazgeçmez koltuktan…

Hele hele söylendiği gibi suçlar da işlenmişse…

***

5 Ekim 2022’de bu sütunlarda yayınlanan “Anketler sonuçları göremez!..” başlıklı yazımı okuduysanız bile bir kez daha okuyun!..

Uzantısı, “https://www.yenigungazetesi. net/anketler-sonuclari-goremez ”…

O satırlarda yazdım ki, “Sandık başında ‘vicdanın sesi’ her şeyi altüst eder...”

Gerçek, bu cümlenin “vicdanın sesi”nde saklı…

Düşünen beyinler, gören gözler, “vicdanının sesi”ni mutlaka dinler...

Eğer fark büyük olursa, ki olacak, her türlü olasılıklar da sıfıra iner…

Bugünden külhanbeyi dayılanmalar kimseyi yıldıramaz…

Önemli bir atasözü vardır:

“Isıracak köpek, diş göstermez!”

Allah’ın izniyle olaysız, gürültüsüz bir seçim yaşayacağız…

Ülkece bir derin “ohhh” çekeceğiz…

Bu “ohhh” kimilerinin intikam hırsına benzemez!..

Benim kişisel görüşüm ve 50 yılı aşkın tecrübem, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitecek…

Neden mi?..

“Mutfak ya da tencere götürür!” de ondan...

“Millet İttifakı” bu tempoda çalışmalarını sürdürürse, Kemal Kılıçdaroğlu ipi açık ara göğüsleyecek…

Sözde CHP’nin öz be öz (!) oğlu Muharrem İnce de, yaptığıyla kalacak…

Hırsına yenik düşen İnce, böylece siyasi hayatını da sonlandırmak zorunda kalacak…

Yazık olacak, ama yapılacak bir şey yok!..

Kendim ettim, kendim buldum dünyası...

***

Koltuklarını demokratik bir seçimle, halkın oylarıyla bırakmamak isteyen ya da isteyenler çıkarsa, onlara bir tavsiyem var…

Sakın katakulli çevirmeyi düşünmeyin…

Sakın biz bu seçmenleri sindiririz demeyin…

Sakın ha, ortalığı karıştıracak eylemlerde bulunmayın…

Halkımızın takdirine saygı gösterin ve geleceğe yönelik hesaplar yapın…

Biliyorum ve görüyorum ruh haliniz çok kötü…

Biliyorum hesap günü “ne yapacağız” diye düşünüyorsunuz…

Oturun ve kaderinize razı olun…

Adaletin tecellisine rıza gösterin…

Seçmene güvenin…

Hatalarınızdan ders çıkarmaya çalışın..

Zafer BENGİ / e-posta: [email protected]