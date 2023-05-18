İlk kez yer aldığı Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde adını Play-Off yarı finaline yazdıran Büyükşehir hentbolun rakibi Beşiktaş Yurtbay Seramik oldu. Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off Çeyrek Final karşılaşmalarında rakibi Mihalıcçık Spor Kulübü’nü iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımının rakibi belli oldu.

Çeyrek final eşleşmesinde Nilüfer Belediyesi’ni saf dışı bırakan son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik, Büyükşehir hentbolun Play-Off yarı final eşleşmesindeki rakibi oldu.

Resmi tarihleri Hentbol Federasyonu tarafından açıklanacak yarı final eşleşmesinde normal sezonu üst sırada bitiren Büyükşehir Hentbol ev sahibi avantajını koruyacak. Seride 2 maç kazananının adını finale yazdıracağı mücadelelerde ilk maç Beşiktaş’ın sahasında oynanacak. Rövanş maçının Sakarya’da oynanacağı eşleşmede üstünlük bozulmazsa üçüncü ve son karşılaşma yine Sakarya’da oynanacak. Büyükşehir Hentbol adını finale yazdırması durumunda ise Beykoz Belediyesi ile Spor Toto Spor Kulübü arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.