Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızla bölgeye giderek yaklaşık 50 kişiyi enkazdan kurtaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fedakarlıklarıyla afetzedelerin destekçisi oldu.Görevlerini tamamlayarak Sakarya'ya dönen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, aileleri, bürokratlar ve diğer personelce karşılandı.

Aileleri ve mesai arkadaşlarıyla hasret gideren Sakarya itfaiyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarıyla yaklaşık 50 kişiyi enkaz altından kurtardı. Günlerce dinlenmeden, uyumadan fedakarca çalışma yürüten ekipler, özellikle 140 saat sonra iş merkezinin enkazından sağ olarak kurtardıkları 26 yaşındaki Mohammed Habip'i unutamıyor.

Ekibin sorumlusu ve eğitim amiri Beytullah Temiz, AA muhabirine, çalışmalarda ilk günlerin çok zor geçtiğini anlattı.

Bir depremzedeyi en kısa 5 saatte enkazdan çıkarabildiklerini dile getiren Temiz, "En uzunda da 14 saat çalıştık. Mohammed Habip de bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 10 saat kadar çalıştık. Üçüncü sesli ikazımıza Mohammed cevap verdi. Bunun devamı gelince tam noktasını tespit etmiş olduk. Ondan sonra ekip içerisinde henüz çıkarmadan büyük sevinç oldu. Çok zorlu noktada zorlu çalışma yapıldı. Ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.(AA)