Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Sakarya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Sakarya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2022
|Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|457,69
|2,05
|1,96
|Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|444,87
|3,39
|3,82
|Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|433,66
|4,77
|4,82
|Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|427,80
|5,55
|5,7
|Sakarya / Serdivan / Sakarya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|417,43
|7,08
|7,1
|Sakarya / Erenler / Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|408,87
|8,42
|–
|Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|398,38
|10,21
|9,15
|Sakarya / Serdivan / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|380,77
|13,53
|11,19
|Sakarya / Erenler / Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|353,47
|19,61
|–
|Sakarya / Karasu / Karasu Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,01
|20,46
|–
|Sakarya / Geyve / Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|336,12
|24,19
|30,16
|Sakarya / Adapazarı / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|328,33
|26,49
|23,84
|Sakarya / Akyazı / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|316,72
|30,22
|32,66
|Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|313,49
|31,33
|36,24
|Sakarya / Adapazarı / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|292,93
|39,05
|50,56
|Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,01
|40,68
|43,65
|Sakarya / Erenler / Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,04
|47,46
|34,42
|Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|270,86
|48,99
|62,16
|Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,81
|52,07
|62,77
|Sakarya / Hendek / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|261,72
|53,68
|31,66
|Sakarya / Arifiye / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,17
|57,84
|65,31
|Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,77
|59,8
|67,32
|Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|248,10
|61,39
|–
|Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,86
|62,14
|–
|Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,30
|63,1
|63
|Sakarya / Adapazarı / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|209,60
|86,9
|84,54
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ