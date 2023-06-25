Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Sakarya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Sakarya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2022 Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 457,69 2,05 1,96 Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 444,87 3,39 3,82 Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 433,66 4,77 4,82 Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 427,80 5,55 5,7 Sakarya / Serdivan / Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 417,43 7,08 7,1

Sakarya / Erenler / Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 408,87 8,42 – Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 398,38 10,21 9,15 Sakarya / Serdivan / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 380,77 13,53 11,19 Sakarya / Erenler / Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 353,47 19,61 – Sakarya / Karasu / Karasu Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 350,01 20,46 – Sakarya / Geyve / Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 336,12 24,19 30,16 Sakarya / Adapazarı / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 328,33 26,49 23,84 Sakarya / Akyazı / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 316,72 30,22 32,66 Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 313,49 31,33 36,24 Sakarya / Adapazarı / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 292,93 39,05 50,56 Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 289,01 40,68 43,65 Sakarya / Erenler / Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 274,04 47,46 34,42 Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 270,86 48,99 62,16 Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,81 52,07 62,77 Sakarya / Hendek / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 261,72 53,68 31,66 Sakarya / Arifiye / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,17 57,84 65,31 Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,77 59,8 67,32 Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 248,10 61,39 – Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,86 62,14 – Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 245,30 63,1 63 Sakarya / Adapazarı / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 209,60 86,9 84,54

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.