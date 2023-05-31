Aradan uzun yıllar geçse de, her izlediğimizde keyif aldığımız, usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sakar Şakir filmi, kaç yılında ve nerede çekildi? Hangi oyuncular rol aldı? Sakar Şakir'in konusu nedir? Detaylar haberimizde...

Sakar Şakir Filmi Kaç Yılında Ve Nerede Çekildi?

Sakar Şakir filmi, 1977 yılında, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi.

Sakar Şakir Filminde Hangi Oyuncular Yer Aldı?

Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Sakar Şakir filminde, Kemal Sunal,Ali Şen, Adile Naşit, İhsan Yüce, Ünal Gürel, Macit Flordun ve Ayfer Feray gibi usta isimler yer aldı.

Sakar Şakir Filminin Konusu Nedir?

Şakir (Kemal Sunal) sakarlığıyla çevresindeki herkesi bıktırmıştır. Ölen amcasından miras kaldığını öğrenen akrabası (Ali Şen) mirası paylaşmak istemediği için Şakir'i ortadan kaldırma planları yapar. Ancak Şakir sakarlıkları sayesinde her seferinde tehlikeleri atlatmayı başarır.

Bu esnada yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat (Ünal Gürel) ile kovalamacaları devam eder. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını öğrenince delirir. Şakir ise sakarlık yaparak dükkanı havaya uçurduktan sonra köyüne döner. İstanbul'un yarısı, dükkan patladığı için yanmıştır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ