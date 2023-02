Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (SAK-E) İstanbul'a döndü. SAK-E ekibi havaalanında alkışlarla karşılandı.

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketinin ilk gününden bu yana, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ve onlarca kişiyi enkaz altından kurtaran Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) İstanbul'a dönüş yaptı.

İstanbul Havalimanı'na inen SAK-E ekibini Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve çalışma arkadaşları karşıladı. SAK-E ekibini havalimanında gören vatandaşlar on gün boyunca deprem bölgesinde canla başla çalışan kahramanları alkışlayarak teşekkür etti.

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve beraberindekiler, yorgunlukları gözlerinden okunan ekibe çiçek takdim etti. Öztürkmen, enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak için canlarını tehlikeye atarak onlarca kişiyi tekrar hayata döndüren ekibe minnettar olduklarını belirtti.



Olağanüstü bir çalışma

SAK-E ekibinin bölgede on gün boyunca aralıksız çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Depremin meydana geldiği ilk gün hemen bölgeye intikal ederek, enkazdaki kardeşlerimizi kurtarmak için canhıraş mücadele eden SAK-E ekibimiz, on günün ardından İstanbul'a döndü. Tüm Türkiye olarak büyük üzüntü yaşadığımız asrın felaketinde bir can kurtarmak için deyim yerindeyse iğneyle kuyu kazarak zamanla yarışan, kendi canlarını tehlikeye atma pahasına da olsa enkazda sıkışan kardeşlerimize yardım eli uzatan, yeri geldiğinde konuşmalarıyla onları sakinleştiren çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yiten canları geri getiremeyiz ama ekiplerimizin olağanüstü mücadelesi sayesinde onlarca kişi enkazdan kurtuldu. Belki bir anne çocuğuna, bir abla kardeşine, bir baba ailesine kavuştu. Allah sizlerden de, elini, yüreğini, bedenini taşın altına koyandan da razı olsun ve bizlere böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber