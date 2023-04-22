Türkiye’nin önde gelen suluboya hocalarından Ressam Saim Altuncu’nun uzun yıllardan beri sürdürdüğü atölye çalışmalarına katılan öğrencileriyle birlikte açacağı sergide yer alan isimler; Betül Ketenci, Çiğdem Türay, Gönül Dinçmen, Jale Apaydın, Nazire Öztunalı, Seder Er Göztepe, Sertap Saydı, Suna Eldem ve Tülay Çulha’dır. Sergide toplam 50 adet suluboya eser yer alacak.
Serginin açılışı, 26 Nisan 2023 Cumartesi günü saat: 18:00 – 20:30 arasında gerçekleştirilecek.
Sergi, son dönemlerde İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi’nde 10 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
Evrim Sanat Galerisi
Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul
Tel.: (0533) 237 59 06
Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00
Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.