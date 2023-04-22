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Sergi, son dönemlerde İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi’nde 10 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihine Farklı Bir Pencereden Yaklaşıyor!

Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihine Farklı Bir Pencereden Yaklaşıyor!

Türkiye’nin önde gelen suluboya hocalarından Ressam Saim Altuncu’nun uzun yıllardan beri sürdürdüğü atölye çalışmalarına katılan öğrencileriyle birlikte açacağı sergide yer alan isimler; Betül Ketenci , Çiğdem Türay , Gönül Dinçmen , Jale Apaydın , Nazire Öztunalı , Seder Er Göztepe , Sertap Saydı , Suna Eldem ve Tülay Çulha ’dır. Sergide toplam 50 adet suluboya eser yer alacak.