Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

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Sergi, son dönemlerde İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi ’nde 10 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Serginin açılış kokteylinde, Ressam Betül Ketenci’nin oğlu mini bir keman dinletisi sundu.

Türkiye’nin önde gelen sulu boya hocalarından Ressam Saim Altuncu’nun uzun yıllardan beri sürdürdüğü atölye çalışmalarına katılan öğrencileriyle birlikte açtığı sergide yer alan isimler; Betül Ketenci , Çiğdem Türay , Gönül Dinçmen , Jale Apaydın , Nazire Öztunalı , Seder Er Göztepe , Sertap Saydı , Suna Eldem ve Tülay Çulha ’dır.