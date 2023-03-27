Sahurda ne kadar su tüketmeniz gerektiği kişisel tercihinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Ancak, genel olarak yetişkin bir kişinin günde ortalama 2-3 litre su tüketmesi önerilir. Bu miktar, aktivite düzeyinize, hava sıcaklığına, vücut ağırlığınıza ve sağlık durumunuza bağlı olarak değişebilir.

Sahurda tüketeceğiniz su miktarı, özellikle oruç tutanların gün boyunca susuz kalacağından dolayı önemlidir. Yeterli miktarda su içmek, gün boyunca vücudunuzun susuz kalmamasına ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sahurda çok fazla su tüketmek de midenizi rahatsız edebilir ve gün boyunca sık sık tuvalete çıkmanıza neden olabilir.

Sahurda ne kadar su içeceğinize karar verirken, kendinizi iyi hissetmek için yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun. Ayrıca, gün boyunca sık sık su içmeyi de unutmayın.