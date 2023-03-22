Ramazan ayı boyunca, Müslümanlar oruç tutarak gün boyunca yemek yemiyorlar. Ancak, sahur ve iftar öğünleri bu ayda oldukça önemlidir. Sahur, güne başlamak için yenilen öğün, iftar ise orucun açıldığı öğün olarak kabul edilir. İşte sahur ve iftar için beslenme ipuçları:

Sahur:

Sahurda yeterli miktarda su içmek çok önemlidir. Gün boyunca susuz kalınacak olduğundan, vücudun su ihtiyacını karşılamak için sahurda bol su içmek gerekiyor.

Sahurda lifli gıdalar tüketmek, tokluk hissi sağlayacaktır. Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, meyve ve sebzeler bu konuda yardımcı olacaktır.

Sahurda proteinli gıdalar tüketmek de önemlidir. Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları, gün boyunca açlık hissini azaltmaya yardımcı olur.

Sahurda aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalar tüketmekten kaçınmak gerekir. Bu tür yiyecekler açlık hissini artırabilir ve gün boyunca enerji seviyesini düşürebilir.

İftar öğününde aşırıya kaçmadan hafif bir çorba içmek, midenin yavaş yavaş dolmasına yardımcı olacaktır.

İftar sofrasında mutlaka taze sebzeler ve meyveler bulunmalıdır. Lifli ve besleyici gıdalar, gün boyunca açlık hissini azaltabilir.

İftar öğününde aşırı miktarda yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalar tüketmekten kaçınmak gerekiyor. Bu tür yiyecekler sindirim sisteminizi yorabilir ve gün boyunca enerjinizi azaltabilir.

İftar öğününde proteinli gıdalar tüketmek önemlidir. Kırmızı et, tavuk, balık, baklagiller gibi gıdalar, gün boyunca enerjinizi korumanızı sağlayabilir.

İftar sonrasında tatlı tüketmek isteyenler, taze meyve veya sütlü tatlılar gibi daha hafif seçenekleri tercih edebilirler.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için yukarıda bahsedilen önerileri uygulayarak, vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri alabilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önerilir.

Kaynak: yenigüngazete