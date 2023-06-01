Orijinal ismi 'Perfil Falso' olan, 31 Mayıs 2023 tarihinde gösterime giren; dram, romantik ve gerilim türündeki Kolombiya yapımı Sahte Profi dizisi, Netflix orjinal içeriğidir. Peki, Sahte Profil dizisi konusu nedir? Oyuncuları Kimlerdir? Sahte Profil dizisi nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

Sahte Profil Dizisi Konusu

Bir çöpçatanlık uygulamasında karizmatik bir adamla tanışan Camila, kendini rüya gibi bir aşkın ortasında bulur. Ancak planladığı sürpriz ziyaret beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Sahte Profil Dizisi Oyuncuları

Carolina Miranda (Camila Roman)

Rodolfo Salas, (Fernando/Miguel Esteves)

Lincoln Palomeque (Juan David)

Manuela Gonzalez (Angela)

Victor Mallarino (Pedro Ferrer)

Mauricio Henao (Adrian)

Julian Cerati (Inti)

Juliana Galvis (Tina)

Jacques Toukhmanian (Luigi Toledo)

Felipe Londono (Cristobal)

Ivan Amozurrutia (Vicente)

Sahte Profil Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sahte Profil dizisi Kolombiya ve Nevada'da, özellikle Bogota ve Las Vegas'ta çekiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

