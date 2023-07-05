"Şekip Taşpınar, yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki unutulmaz "Cevat Akarsu" karakteriyle tanınan bir isimdi. Ancak 8 Haziran'da evinde sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan Taşpınar, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Neyse ki, beklenen haber geldi ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu süreçte yaşadığı zorlu deneyimlerden dolayı kilo veren oyuncu, görenleri şaşırttı."

"Hastane'nin tüm personeline minnettarım"

"Şekip Taşpınar, bir süre önce Instagram hesabından son halini paylaşarak şu sözleri dile getirdi: "Sevgili Dostlar, hepimizin bildiği gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Bu süreç, sevgili eşim Berna için ve benim için oldukça zorlu oldu. Sözcüklerimi kullanamasam da, sizin desteğiniz, dualarınız ve güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. Var olduğunuz için minnettarım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tıbbi bilgileri ve insani desteğiyle yoğun bakımdan servise, servisten evime dönene kadar sağlığıma kavuşmama yardımcı olan tüm personele minnettarım."

"Bana ikinci bir yaşam verdiniz"

Nefrolog Prof. Dr. Bülent Huddam ve ekibi, Nörolog Prof. Dr. Vedat Semai Bek, İç Hastalıkları hekimimiz Yaşar Yılmazkarabulut, Yoğun bakımdayken süreci en ince ayrıntısına kadar takip edip gece gündüz demeden tüm bilgileri aktaran doktorumuz Ercan Gönül ve her şeyi baştan sona ilgiyle takip edip, taburcu olduğum gün bizi odasında ağırlama ve arabamıza kadar uğurlama nezaketini gösteren değerli başhekimimiz Prof. Dr. Turhan Togan hoca... Bana ikinci bir yaşam verdiniz. Ne kadar teşekkür etsem, az."