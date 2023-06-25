Kanal D'nin heyecan dolu dizisi 'Ya Çok Seversen' izleyicileri etkileyici bir 'sürpriz evlilik' hikayesiyle ekranlara taşıyacak. Leyla, hayatını değiştirecek bir kararla zengin erkekleri kandırmaya başlar. Ancak, beklenmedik bir şekilde Ateş Arcalı ile tanışmasıyla her şey farklı bir yöne doğru ilerler.

Ya Çok Seversen Ay Yapım'ın üstlendiği bir proje olarak izleyicilerle buluşacak. Senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı dizi, Ali Bilgin'in yönetmenliğinde hayata geçiyor.

İLK BÖLÜM 6 TEMMUZ PERŞEMBE

6 Temmuz Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak olan dizi, 'Ya Çok Seversen' adıyla ekrana gelecek. Gerçek hayatta sık sık karşılaşılan 'sahte gelin' hikayelerinden esinlenen dizi, romantik bir aşk hikayesini izleyicilere sunacak.

OYUNCU KADROSU

Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin'in başrollerini üstlendiği "Ya Çok Seversen" adlı dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi yetenekli genç ve deneyimli oyuncular da bu yapımda yer alıyor.