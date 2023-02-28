Kaspersky araştırmacıları, ChatGPT kullanıcılarını hedefleyen ve halen devam etmekte olan bir saldırı dalgası ile ilgili uyarlarda bulunuyor. Saldırılar, sosyal ağlarda resmi OpenAI hesaplarını taklit eden, bunu ikna edici bir şekilde yapan veya en azından dışarıdan bakınca ChatGPT meraklılarından oluşmuş topluluklar gibi görünen gruplar tarafından oluşturuyor. Dolandırıcı gruplar, görünüşte resmi gönderiler yaparak ChatGPT’nin masaüstü versiyonu gibi görünüyor. Kullanıcılar gönderideki bağlantıya tıkladıklarında, resmi ChatGPT web sitesiyle neredeyse aynı gibi görünen, iyi hazırlanmış bir web sitesine yönlendiriliyor. Kullanıcıdan, uygulama dosyası içeren bir arşivden ibaret olan, sözde ChatGPT Windows masaüstü sürümünü indirmesini istiyor. Yükleme işlemi başlıyor ve programın yüklenemediğini belirten bir hata mesajıyla aniden duruyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi