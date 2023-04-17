Dolandırıcılar şimdi de ‘Sahte Avukat’ yöntemi ile vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Bu tür şikayetlerin arttığına dikkat çeken Avukat Ayşe Hüseyinoğlu vatandaşları uyardı. Av. Hüseyinoğlu:“ Kişilerin mağdur olmaması için soğukkanlı ve dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında; Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinde yer alan avukat arama-baro levha kısmına iletişim kuran avukatın isim soyisim bilgisi girilerek, böyle bir avukatın gerçekten olup olmadığı teyit edilebilir“ dedi.

Dolandırıcılar her gün yeni yöntemler geliştirip insanları dolandırmaya çalışıyor. Sahte polis, sahte doktor şimdi de sahte avukat sorunu ortaya çıktı. Bu kişiler, hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip avukat süsü ile karşısındakinden çeşitli isteklerde bulunuyor. Bu yöntem ile bugüne kadar birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Av. Ayşe Hüseyinoğlu, şikâyetlerin sıklaştığını belirtti.

“Dikkatli Olunmalı”

Böyle bir durum ile karşılaşıldığında kişilerin kolay bir şekilde arayanın sahte avukat olup olmadığını teyit edebileceğinin altını çizen Av. Hüseyinoğlu,” Avukatlık ruhsatını alarak avukat olmaya hak kazanan her kişinin Türkiye Barolar Birliği ve kayıtlı olduğu baroda sicil numarası mevcut olur. Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinde yer alan avukat arama-baro levha kısmına vatandaşlar iletişimde bulundukları avukatın isim soyisim bilgisini girerek böyle bir avukatın gerçekten var olup olmadığını görüntüleyebilir. Ayrıca hangi baroya bağlı olduğunu, Türkiye Barolar Birliği sicil numarasını, bağlı bulunduğu barodaki sicil numarasını teyit edebilirler. Örneğin; arayan kişi İstanbul Barosu’ndan ise İstanbul Barosu sicil numarası, ofis adresi kolaylıkla öğrenilebilir” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ