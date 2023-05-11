Kibariye Mersin'de "Romanlar Buluşması" konserinde güvenlik görevlisinin ani hareketiyle sahneden aşağıya düşerek başından yaralanmıştı. Durumu ağır olan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Bugün taburcu edilen Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları yaptığı açıklamada, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi. Kaynak: Yenigün Haber Merkezi