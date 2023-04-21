Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, teslimat noktası hizmetini geliştirmeye devam ediyor. Koç Topluluğunun kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren marka, bugün itibarıyla 1.600’den fazla Sendeo Teslimat Noktasına (STN) ulaştı.

Sendeo ayrıca, 2023 yılında hedeflediği yeni hizmetler arasında olan STN’den iade hizmetini de müşterilerine sundu.

“Teslimat için evde olmaya gerek yok”

Teslimat noktalarının alıcılar için önemli bir alternatif olduğunu söyleyen ı söyleyen Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Alıcıların en fazla şikâyet ettiği konulardan biri gönderilerin kendilerine istedikleri saatte ulaşmaması ve evde olmalarına rağmen ‘geldik, evde yoktunuz’ notuyla karşılaşmaktı. STN hizmetimizle hem alıcılara seçenek sunuyoruz hem de saha operasyonumuzdaki verimliliği artırıyoruz. Alıcılar, evde olamayacaklarında ya da kendi istedikleri zaman gönderilerini en yakın STN’ye yönlendirip kendileri teslim alabiliyor” dedi.

Şu aşamada belli pazaryeri müşterilerine STN seçim ekranıyla denemeler yaptıklarını belirten Şahin, orta vadede tüm müşteri portföyüne bu hizmeti açacaklarını belirtti.

Sendeo Teslimat Noktalarının sayısı her geçen gün artıyor

Faaliyete başladıkları ilk günden bu yana teslimat noktalarının olduğunu belirten Şahin, “Sendeo Teslimat Noktalarının sayısı her geçen gün artıyor. Ocak 2022’de 1.000 olan teslimat noktası sayısı bugün geldiğimiz noktada 1.600’ün üzerine çıktı. Yenilikçi yaklaşımımızla alternatif teslimat modelleri her zaman önceliğimiz olacak” şeklinde konuştu.

Teslimat Noktaları yeni müşteri kazanımı sağlıyor

Sendeo’nun teslimat noktası olan mağazalar, yalnızca gönderilerin teslimatını yapmakla kalmıyor aynı zamanda yeni müşteri kazanımı da elde ediyor. Mağazayı ziyaret eden alıcılar, hem mağaza içi trafik oluşmasını sağlıyor hem de ihtiyaçları paralelinde alışveriş yapıyor. Böylece Sendeo’nun teslimat noktası olan mağazalardaki satışlara olumlu katkı sağlanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ