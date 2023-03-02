Konuya ilişkin açıklamalarda bulunana Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan “Deprem sonrası fahiş fiyat artışı yapanlara yönelik olarak, birçok Cumhuriyet başsavcılığının, vatandaşların şikayetlerisonrasında soruşturma başlattığını biliyor. Lakin sektörde en önemli problem, sahibinden olarak ilan verenlerin hiçbir kontrol ve denetiminin olmaması. Hatta kendilerine ait olmayan taşınmazları kendilerininmiş gibi gösterip sahte ilanvererek kaparo dolandırıcılığı yapanlar, kiraladıkları daireleri mal sahibi onayı olmadan başkalarına daha yüksek fiyattan kiralayanlar, takma isimler ile ilan verip haksız fiyat artışı yapanlar, komisyon talep edenler, evini gezdirirken ücret isteyenler, olmayan ilanlar girerek piyasayı manipüle edenler sonuç olarak bu mal sahipleri için de etkili denetim sağlanmalı. Sahibinden ilanlar için web tapu entegrasyonu zorunluluğu acil olarak getirilmeli. İlanı veren gerçekten taşınmazın maliki midir bu kontrol ancak web tapu portal entegrasyonu ile sağlanabilir” dedi.

Müteahhit Başlığındaki İlanlarda İncelenmeli

Akdoğan “Günümüzde müteahhit gibi sınıflarda üyelikler açılarak, 2. Elde gayrimenkul kiralama ve satış ilanları girildiğini görüyoruz. Halbuki, bu kategoride ilan verenlerinsadece 1. El veya kendilerine ait taşınmazların ilanlarını verebilmesi mümkün. Bu statüde verilen ilanlar ile haksız rekabet ve kayıt dışı bir çalışma oluşturulduğu ortada. Hatta ilan portallarına eskiden üye olup yetki belgesi olmayan işletmelerin bile ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bunu Ticaret Bakanlığımıza da birçok kez ilettik lakin çözüm sağlayamıyoruz. Bir de sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden taşınmaz ticaretine yönelik verilen yetki belgesiz ilan ve reklamların da engellenmesine yönelik olarak mevzuat çalışmalarının yapılması gerekiyor” dedi.

Yetki Belgeli Emlak İşletmeleri Her Yönden Denetleniyor

Yetki belgeli emlak işletmelerinin her türlü inceleme ve denetime tabi tutulduğunu ifade eden TÜGEM Başkanı “Tüketiciler şikayetlerini 175 Tüketici Danışma Hattı ve E-Devlet üzerinden “Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” menüleri üzerinden yapabiliyorlar. Ayrıca Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden de şikâyetimkanı var. Belediyeler ise İş Yeri Açma ve Çalışma koşulları çerçevesinde emlak işletmelerini sürekli denetliyorlar. Ayrıca her ay verilen ilanlar BTRANS üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılıyor. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından da sürekli sektörümüzü denetliyorlar. Birçok sorumluluğumuz olmasına rağmen web tapu entegrasyonuna sahip değiliz. Belediyelerden bilgi ve belge erişimi sağlayamıyoruz. Fahiş fiyat artışının nedeni emlak işletmeleri olarak görülmemeli”dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi