UNICEF, hükümetlerden çocuk beslenmesini ulusal öncelik haline getirmelerini ve yetersiz beslenmeyle mücadele için ulusal yatırımları artırmalarını istedi. Nijer'de yaklaşık 430 bin çocuk, Mali'de ise 367 bin çocuğun risk altında olduğu kaydedildi.

Sahel ülkeleri Burkina Faso, Çad, Gambiya, Moritanya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal ve Kamerun'un kuzeyinde, yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvuran çocuk sayısı 2021'e göre yüzde 31 artarak 1,9 milyona ulaştı.

Mart ayında UNICEF, Sahel bölgesinde 10 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı. Bu durum, bölgedeki hükümetler ve uluslararası toplumun gıda güvenliği ve beslenme konularında acil önlemler alması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kaynak:AA