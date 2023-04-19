Yönetmenliğini Nilay Kılınç’ın yaptığı, “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” adlı uzun metraj belgesel, uluslararası Cinesquare SEE Film Festivali’nden “en iyi film” dalında ödül aldı. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden ortak fonlu olan film festivali, Türkiye de dahil olmak üzere 13 farklı ülkenin seyircisiyle, mart ayında online platform üzerinden buluştu.

2022’de tamamlanan “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” belgeseli, Almanya’dan Türkiye’ye sürgün edilmiş ikinci kuşak bir göçmenin, Antalya’da yeni bir hayat kurma çabalarını anlatıyor. Belgeselin temel çalışması, Nilay Kılınç’ın 2018 yılında Surrey Üniversitesinde sunduğu doktora tezinin araştırmasına dayanıyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde çekilmiş, Türkiye ve Avusturya ortak yapımı olan belgeselin yapımcı şirketi Linz merkezli LM.Media.

Belgesel, mayıs ayında Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin programı kapsamında, İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi