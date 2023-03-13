Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin ilk gününden itibaren skandallarla gündemden hiç düşmedi. Kızılay'ın depremin olduğu hafta AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı. İstifa etmesine yönelik kamuoyu baskısı üzerine açıklama yapan Kerem Kınık. "“Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” dedi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Kınık'ın bu sözünü alıntılayarak

Şahan Gökbakar'ın kızılay başkanının aldığı maaşları sorgularak attığı tweetler karşıklıklı münakaşaya dönüştü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi