Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin ilk gününden itibaren skandallarla gündemden hiç düşmedi. Kızılay'ın depremin olduğu hafta AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkmıştı. İstifa etmesine yönelik kamuoyu baskısı üzerine açıklama yapan Kerem Kınık. "“Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” dedi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Kınık'ın bu sözünü alıntılayarak

Kerem bey bırakın edebiyatı.Siz TRTde çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60bin tlye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şireketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok malesef... https://t.co/VjF3DCCYq3 — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

Şahan Gökbakar'ın kızılay başkanının aldığı maaşları sorgularak attığı tweetler karşıklıklı münakaşaya dönüştü.

Kerem bey, maaşınız da inanın zerre umrumda değil. Konu basit. AFET ANINDA KIZILAY ÇADIR SATTI... yapılması gereken özür dileyip istifa etmek... Laf cambazlığını ve göbeğinizi içeri çekerek siyah beyaz yakışıklı resim atmayı bırakın. Yakışanı yapın, istifa edin... https://t.co/mNGszy0pXl — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 12, 2023

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi